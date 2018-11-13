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今日 06:10 國際財經

英歐脫歐協議文本達共識 鎊滙呈強

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英國與歐盟就脫歐協議文本達成協議，英鎊滙價周二上揚。美滙則下滑。

ICE美滙指數尾段跌0.3%，至97.28。

較早時，英國首相文翠珊召開內閣會議，討論談判小組與歐盟達成的脫歐協議文本。消息推動英鎊兌美元最高見1.3046，前一天為1.2851，升幅達1.5%。但分析稱，親歐與離歐陣營之間對於協議文本可能仍有嚴峻爭議，鎊滙前景難料。

歐羅兌美元也從低位回升，報1.1272美元，前一天為1.1220。市場關注意大利預算問題存在不明朗局面，滙商對歐羅有戒心。

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