國際財經

美股周一大跌逾600點後，周二低開不久即轉升，主要受惠中美貿易緊張關係有跡象緩和，道指窄幅上落，最多升123點，收市仍回軟。歐羅與英鎊企穩，美元相對疲弱。

雖然有傳媒報道，總統特朗普考慮開除白宮幕僚長凱利（John Kelly），由副總統彭斯的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）頂上，而國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）亦會在數周內離任，道指曾下

滑193點，收市只跌100點或0.40%，報25286點；標指回落0.15%，報2722點；納指在科技股支持下，盤中曾漲1.64%，收市升不足1點，報7200點。家居用品零售商家得寶（Home Depot）業績佳，惟股價仍收市0.2%，盤中曾大挫3.%；油股埃克森美孚挫2.2%，是表現最差道指成份股，雪佛龍都倒退1.7%；蘋果回落1%。

脫歐協議有共識 英鎊彈

中美兩國領導人本月底在阿根廷G20峰會期間會晤前，《華爾街日報》報道，美國財長努欽與中國國務院副總理劉鶴上周五通電話重啟貿易談判。報道指中方雖不預期峰會期間能達成貿易協議，卻能定下談判框架，可望暫時平息干戈，也對大市有支持。

歐洲3大股市造好，英股微升0.01%，法股漲0.85%，德股表現最佳，高收1.3%。

英國首相府確認，英歐已對脫歐協議文本達成共識，英首相文翠珊今天將召開內閣會議商討，她昨逐一召見閣員爭取支持。英鎊低位反彈，美市尾段兌報1.2962美元，升0.86%，盤中一度衝上1.3045美元，升幅達1.5%。

歐羅仍受意大利政府預算赤字問題籠罩，僅略為收復前一天失地，兌美元報1.1286，升0.59%。美滙指數報97.19，跌0.46%。紐約期金回吐2.1美元或0.2%，為連跌第四個交易天，收報每盎斯1201.4美元，是10月10日以來最低。

紐油市後擴至挫8.6%

國際油價自10月初以來跌逾20%，沙地阿拉伯周一表示產油國或須減產後，特朗普在Twitter要求沙地與石油出口國組織（OPEC）不要減產，應進一步調降油價。

紐約期油連跌12個交易日，收市挫7.1%，報每桶55.69美元，創近一年低，市後電子交易時段一度擴至跌8.6%，低見54.75美元。布蘭特期油跌6.6%，收報每桶65.47美元，技術上進入熊市。