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今日 04:01 國際財經

技術沽壓拖累 金價跌逾2美元

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美元滙價偏軟，利好金市，但外圍金價周二仍反覆微跌，連跌日數延至第四個交易天。

紐約12月期金跌2.1美元或0.2%，收市報每盎斯1201.40美元，是10月10日以來最低。該款期金曾跌至1196.60美元，最高則見1205.50美元。12月期銀倒退3.4美仙或0.2%，收市報每盎斯13.977美元，是2016年1月以來最低。

Kitco.com高級分析員Jim Wyckoff表示，美滙仍然是主導因素，但因為金價技術走勢轉壞，以致美滙下滑，金價仍受壓。ICE美滙指數跌0.2%至97.361。

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