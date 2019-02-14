即巿股評 港股直擊 國際財經

恒生指數昨天隨美股急瀉大幅低開，惟在25000點附近有支持，其後受A股造好刺激反覆回揚，午市後收復失地，埋單倒升159點，收報25792點。升市動力之一的騰訊(00700)反彈1.4%，股王今天將公布第三季業績。

美股三大指數周一(12日)下挫，標普500指數回落1.97%已算表現「最好」，納指及道指分別下滑2.32%和2.78%。蘋果大瀉5.04%成跌市元兇，隨着股價自高位累挫近17%，該公司「市值萬億美元」之旅已暫告一段落。「幫兇」還有急插7.46%的高盛，主要是受馬來西亞「一馬發展」(1MDB)基金醜聞打擊。

繼納指後，標指也失守被視為牛熊分界的200天線，市場對「熊市降臨」的憂慮高漲；然而，標指單日調整逾2%，在2018年出現過10次，周一的1.97%跌幅，連「十大」都不入，如果要確認牛轉熊，更是言之尚早。按傳統技術熊市定義，由歷史高峰2940點計算，標指須回落20%，即2352點才「見熊」，也就是說以標指周一收市價計，要再下滑13%方能判定「長牛已死」。

附【圖】所見，自今年2月美股及環球股市急跌後，資金藉ETF重新流入股市，且主要是美股。10月份淨流入美股金額達459億美元，創出2016年11月以來新高；同期非美股市場淨吸資約17.5億美元而已，意味美元資產，尤其美股始終最具吸引力，這點從今年美股與非美股股市走勢兩極化發展也可見端倪。正因為美股與非美股背馳太久，使美市估值更形偏貴，當有任何不利消息(像蘋果和高盛)出現，足以引發資金獲利回吐，突然湧現沽壓。

美股目前相信仍處「高處不勝寒」的短暫震盪期，後市能否真正擺脫熊爪，除了要看科技股何時重拾動力之外，更關鍵的是強美元和聯儲局貨幣政策。

美滙指數於周一創出17個月新高，無論從基本面如美國經濟或是利率趨升等，以至技術走勢分析，美滙上升周期尚未結束，這對環球經濟及股市(尤其非美股)而言，絕非好消息。

強美元將令新興市場貨幣及股市同時受壓，以人民幣為例，近期跌勢朝向「七算」制約了中港股市的反彈力。根據各大投行最新預測，人民幣「破七」只是時間問題，惟若進一步貶值，可能為中美貿易談判添上障礙，一旦貿易戰惡化，對中美皆屬利淡，其中美國經濟所受的負面影響估計在明年逐漸浮現(必會牽連美國企業)，屆時將為股市帶來較顯著壓力。

換句話說，即使預期美國牛市真要逆轉，最快亦要到2019年待基本因素轉差之後才有較大機會發生；相反，11月底「習特會」若就貿易摩擦達成任何(初步)談判成果，將為環球市場消除一項重要不明朗因素，或許能夠推遲美股熊市來臨。

另一方面，聯儲局「收水」進程也是調控股市的工具。雖然聯儲局表明維持漸進加息，但本欄早已指出，萬一美股表現太差，並損及整體經濟時，聯儲局只要減慢量化緊縮(QT)的規模，又或是放緩上調利率步伐，應足以協助「美牛」抵禦熊爪狙擊。

信報投資研究部

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