美股昨日急挫逾600點後，今日開市後靠穩。
截至本港時間晚上約10時39分，道指報25438點，升51點或0.2%；標普500指數報2740點，升14點或0.54%；納指報7268點，升67點或0.94%。
數據方面，美國10月NFIB中小企樂觀程度指數為107.4，低於預期的108，前值為107.9。
油價持續回落，紐約原油期貨現時每桶報58.57美元，跌1.36美元或2.27%；倫敦布蘭特期油報68.54美元，跌1.58美元或2.25%。
今日 22:39 國際財經
美股昨日急挫逾600點後，今日開市後靠穩。
截至本港時間晚上約10時39分，道指報25438點，升51點或0.2%；標普500指數報2740點，升14點或0.54%；納指報7268點，升67點或0.94%。
數據方面，美國10月NFIB中小企樂觀程度指數為107.4，低於預期的108，前值為107.9。
油價持續回落，紐約原油期貨現時每桶報58.57美元，跌1.36美元或2.27%；倫敦布蘭特期油報68.54美元，跌1.58美元或2.25%。
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