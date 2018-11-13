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國家主席習近平周四(15日)起將會前往巴布亞新畿內亞、汶萊及菲律賓進行國事訪問。

其中，在巴布亞新畿內亞停留期間，習近平亦會與8個建交的太平洋島國領導人會晤，深化合作，以及出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式峰會。

中國外交部部長助理張軍在吹風會表示，習近平將發表演講及在非正式會議發表講話，闡述中方對當前世界和亞太發展的立場。

張軍又稱，中方希望今次APEC峰會，可以在構建開放型經濟，推進亞太自貿區建設，反對保護主義和單邊主義，以及構建亞太命運共同體取得積極成果。