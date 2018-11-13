訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 20:31 中國財經 國際財經

中國斥美限制福建晉華出口違WTO規則

放大圖片

中國官員在世界貿易組織(WTO)會議上表示，美國對福建晉華集成電路(Fujian Jinhua Integrated Circuit)實施出口管制違反WTO規則，旨在保護美國的行業壟斷地位。

美國商務部上月將福建晉華列入限制美國產品、軟件和技術出口的「實體名單」，並指控其竊取美國大型半導體廠美光(Micron)的知識產權，對國家安全構成威脅。

該名中國官員稱，福建晉華尚未開始生產，遠未威脅到美國動態隨機存取記憶晶片(DRAM)製造商，並認為美國實質目的是維護其DRAM產業的壟斷利益。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。