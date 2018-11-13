國際財經

上周二(11月6日)美國中期選舉結果出爐，民主黨獲得眾議院多數席位，而共和黨人則保住參議院，符合市場預期，市場圍繞美國中期選舉的憂慮暫告一段落，而美國聯儲局亦一如市場預期在上周五(11月9日)凌晨宣布維持利率不變，但仍堅持此前加息步伐，由於市場預期聯儲局或會因為中美貿易戰的影響而放緩加息步伐，因此偏鷹派的表態令美滙指數重拾升軌，周一(11月12日)美滙指數更進一步升破10月31日高位97.18至97.70，創下自2017年6月以來的16個月新高。受到美元強勢拖累，倫敦金上周五跌穿支持線1224美元水平後跌勢加速，今日(11月13日)更進一步跌穿1200美元至1198.63美元，刷新自10月11日以來的一個月新低。

值得一提的是，倫敦金在美滙指數重拾升勢之前已反彈乏力，多次受阻於1236至1237美元區域，今日更是進入第8日下跌。雖然周一美國股市再度重挫，其中道指暴跌600點，標普跌近2%，納指跌約2.8%，但倫敦金暫時似乎沒有受到避險需求的支持。不過，聯儲局自2015年12月啟動本輪加息周期以來已加息8次，而且市場預期今年年底聯儲局加息已是板上釘釘，明年至少還有2次加息，若美滙指數和美債息率持續攀升對企業盈利造成負面影響，美股有可能再度出現大幅度回調，若全球股市因此而再度暴跌，資金將會再度流入黃金、日圓等避險資產。此外，鑒於美國國會目前處於分裂局面，若美國總統特朗普(Donald Trump)意外遭到彈劾，屆時有望支持黃金回升。

技術分析方面，倫敦金自11月2日開始已連跌7日，走勢極度疲弱，目前正測試日線圖的大型上升通道底部1198至1200美元附近支持。投資者需留意今日意大利政府將重提預算法案，若該預算法案仍被歐盟委員會拒絕，歐羅/美元進一步下跌或可推動美滙指數持續走強。此外，周三(11月14日)及周四(11月15日)將會公布美國的10月消費者物價指數及10月零售銷售等重要經濟數據，若美國數據表現疲弱，倫敦金或可借勢反彈，否則需小心金價仍有進一步下跌空間，短期支持留意1190美元及1180美元。

策略方面，我們根據11月7日策略已於1222美元買入倫敦金(上望1249美元，跌穿1220美元止損)但於1220美元平倉，虧損2美元。短期內若倫敦金跌至1188至1190美元企穩，我們將買入倫敦金，上望1208美元，跌穿1285美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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