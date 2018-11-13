國際財經

市場憧憬中美貿易緊張關係緩和，惟歐盟給予意大利預算案的死線將至，以及英國脫歐談判障礙未除，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7067點，升13點或0.2%；德國DAX指數報11383點，升57點或0.51%；法國CAC 40指數報5068點，升9點或0.18%；意大利富時MIB指數報18963點，跌92點或0.48%。

道指期貨暫報25426點，升45點。

數據方面，德國10月消費者物價指數(CPI)終值按年上升2.5%，按月升0.2%，兩者均符合市場預期。德國11月ZEW經濟景氣指數為負24.1，預期為負26，前值為負24.7。歐羅區11月ZEW經濟景氣指數為負22，前值為負19.4。

英國方面，第三季按國際勞工組織(ILO)標準失業人數，增加2.1萬人至138.1萬人；失業率為4.1%，較預期的4%為高，為去年第四季以來失業率首次上升。

歐洲央行首席經濟學家普雷特(Peter Praet)表示，歐羅區決策官員曾討論動用歐洲穩定機制，以防止意大利金融緊張情勢蔓延至其他高負債國家。歐洲央行委員勞滕施萊格(Sabine Lautenschlaeger)指出，歐羅區銀行業的抗壓韌性不完全令人滿意，部分國家放寬監管的做法引發自滿風險。

油價持續下滑，紐約原油期貨每桶報58.56美元，挫1.37美元或2.29%；倫敦布蘭特期油報68.63美元，跌1.49美元或2.12%。