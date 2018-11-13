國際財經

中美據報恢復磋商，市場憧憬貿易緊張關係緩和，惟歐盟給予意大利政府修訂來年預算案的死線將至，但雙方仍就修訂財赤數字爭拗不絕，加上英國脫歐談判障礙仍然未除，內閣更建議英揆應為「硬脫歐」做準備，政治局勢不明朗，抑制大市升幅，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時42分，英國富時100指數報7096點，升43點或0.62%；德國DAX指數報11428點，升103點或0.91%；法國CAC 40指數報5101點，升42點或0.84%；意大利富時MIB指數報19147點，升91點或0.48%。

道指期貨暫報25542點，升161點。

中美呆滯停擺的貿易談判或再現曙光。《華爾街日報》報道，在中美領導人月底會晤前，美國財長努欽(Steven Mnuchin)與中國國務院副總理劉鶴，就緩解貿易緊張關係恢復對話。報道引述消息人士稱，兩人上周五曾通電話，但磋商未有取得突破，重新討論只表明雙方正試圖達成共識。

歐盟與意大利就後者2019年的預算爭拗持續，歐盟早前駁回意大利提交的預算案，要求對方3周內交出新方案，修訂原先的赤字，以符合歐盟財政憲章，否則作出懲罰。可是限期周二屆滿，意大利卻不為所動，更表明無意修改預算案，令局勢膠着。

英國脫歐方面，英國首相文翠珊表示，脫歐談判已接近結束，但與歐盟之間仍有顯著未解決的問題。據悉，英國與歐盟的談判代表仍會在本周繼續開會，直至周三為止，但官員們對於前景感到悲觀，相信除非戲劇性的轉變，否則在即將舉行的歐盟峰會上，歐盟領袖不大可能同意一個雙方接受的脫歐協議。

此外，獨立網媒BuzzFeed引述英國內閣官員稱，脫歐大臣藍韜文(Dominic Raab)為首的內閣高級官員將告知文翠珊，歐盟當前提出的脫歐協議不可接受，若文翠珊不能確保歐盟可進一步讓步，她應該為無協議脫歐做準備。

美國總統特朗普促請沙地與油組不要減產，加上市場關注油市供應過剩情況加劇，油價下滑。紐約原油期貨跌穿60美元、連續第11個交易日回落後，繼續疲弱，現時每桶報59.27美元，挫0.66美元或1.1%；倫敦布蘭特期油報69.51美元，跌0.61美元或0.87%。

英國今日稍後將公布9月的3個月ILO失業率，市場預期持平於4%。至於德國11月ZEW經濟景氣及現況指數分別為負26及正65，前值分別為負24.7及正70.1。