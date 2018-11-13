國際財經

隔晚美股道指和納指均挫逾2%，因有跡象顯示蘋果公司新iPhone銷情疲弱拖累股價，繼而令大市承壓；此外，前高盛銀行家承認參與主權基金1MDB醜聞的罪行，亞太區股市下滑。

蘋果概念股受壓，惟中美據報恢復磋商，有望緩解貿易緊張關係，抑制大市跌勢。日本股市觸及兩周新低，日經平均指數收報21810點，挫459點或2.06%。

南韓股市偏軟，韓國首爾綜合指數收報2071點，跌9點或0.44%。

澳洲股市挫逾1%，失守6000點大關。澳洲普通股指數收報5922點，挫104點或1.74%。