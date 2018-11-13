國際財經 中國財經

日本共同社報道，在新加坡舉行的中日韓和東盟等16國參加的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)部長會議，各國的分歧明顯，實現年內談妥的目標存在很大困難。

報道引述談判消息人士透露，主席國新加坡提議在一系列磋商後發表的聯合聲明中寫入「取得實質性進展」，以取代「達成實質性妥協」。據悉，與會各方一致同意放棄年內達成實質性妥協。

日本經濟產業相世耕弘成在部長會議後接受媒體採訪時表示，有些領域取得一定進展，同時承認依然存在沒有達成協議的領域。關於聯合聲明的內容，世耕指出，最終將由首腦判斷。

2013年起持續至今的RCEP談判，圍繞約20個領域展開討論。此前各方已就經濟技術合作等5個領域達成協議，但削減關稅、制定知識產權保護規則等，容易產生利害衝突的領域尚未解決。

關於在餘下領域達成何種程度的協議就視作實質性妥協，8月的部長會議確認了相關水平。各方原本力爭在此次會議達成實質性妥協。對於大幅下調貨物關稅態度謹慎的印度，與要求實現高水平貿易自由化的日本、澳洲等分歧顯著。

RCEP若能實現，將形成人口約佔世界一半、貿易額及國內生產總值(GDP)分別佔全球總量三成的巨大經濟圈。同時，也能展現出與美國特朗普政府等強行推進的保護主義對抗的姿態。