國際財經

國際能源署(IEA)預期，至2030年，天然氣將取代煤炭，成為僅次於石油的全球第二大能源來源。

IEA認為，2040年之前全球天然氣需求將每年增加1.6%，到2040年全球天然氣需求，將比現在增加45%。另外，中國作為全球最大的石油和煤炭進口國，很快將成為最大的天然氣進口國，估計2040年淨進口量將接近歐盟。

雖然中國目前是僅次於美國和俄羅斯的全球第三大天然氣消費國，但由於國內產量跟不上需求增長步伐，中國的天然氣需求有大約40%須依靠進口。