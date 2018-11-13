國際財經

美國聯儲局前主席耶倫認為，未來一年美國或再加息3至4次。

耶倫在一個論壇上發表演講時指出，美國宏觀經濟指標目前非常出色，失業率降至3.7%，甚至低於聯儲局公開市場委員會大多數參與者認為的與充分就業相符水平。通脹似乎也已經穩定在當局2%左右的目標。

耶倫稱，聯儲局在調整貨幣政策的同時，也試圖避免對其他國家產生不必要的負面效應。隨着經濟表現良好，現任主席鮑威爾正在繼續取消貨幣寬鬆政策，以使聯邦基金利率恢復到中性的立場。除非出現重大的經濟意外，否則預計明年還會繼續這樣做。

不過，耶倫強調，雖然目前的美國宏觀經濟狀況非常好，但還是要重視下行風險，未來幾年美國經濟存在衰退的可能性。她認為，由於不能過分提高增長率，未來美國經濟可能會放緩至2%至2.5%的水平，畢竟現在美國要慢慢、放緩地增長，不需要走得太快，因需要確保就業率的平穩增長，避免增加太多壓力，否則可能通脹會過高。

她又稱，聯儲局目前面臨一項非常棘手的任務，美國GDP增長速度約為3%，遠遠超出潛在產出的增長率，反映現在實施的高度刺激性的財政政策。更複雜的是在2020年或2021年貨幣政策開始生效時，這種刺激政策可能會逐漸消失，預計聯儲局在接下來的一年內，或再加息3至4次，以穩定失業率。至於聯儲局收緊貨幣政策的步伐，將取決於通脹和勞動力市場，相對於目前預期的發展情況。