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今日 04:38 國際財經

美滙強勢拖累 金價連跌3天

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美滙創下逾17個月新高，外圍金價周一偏軟，連續第三天回落。

紐約12月期金跌5.1美元或0.4%，收市報每盎斯1203.50美元，是10月10日以來最低。12月期銀回落12.9美仙或0.9%，收市報每盎斯14.011美元。

ICE美滙指數最高見97.578，是2017年6 月以來最高，期金收市時仍報97.535，升近0.7%。

FXTM全球外滙研究主管Jameel Ahmad表示，金價受美滙強勢影響而回落，反映美滙走勢不代表避險資金流向，而是炒作美國加息的熱錢流入滙市。

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