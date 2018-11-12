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今日 04:14 國際財經

三藩市聯儲總裁贊同漸進加息

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三藩市聯儲銀行總裁Mary Daly認為，只要美國經濟處於或超過充份就業，以及通脹率很可能高於2%指標的情況下，聯儲局便應維持循序漸進加息步伐不變。

Mary Daly上月履新，她在首份公開演辭內強調，聯儲局不是進入自動駕駛模式，每次會自動加息；循序漸進的意思是不斷對市場反應作出回應的過程，意味要由新數據指導加息。Daly是今年聯邦公開市場委員會投票委員，她的看法基本上與聯儲局主流看法一致。

Daly相信，美國經濟擴張勢頭在明年中之前仍未有紓緩跡象，她的見解與大部分聯儲局官員相若。

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