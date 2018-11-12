國際財經

蘋果公司股價周一曾大幅下瀉逾5%，拖累科技股全線向下，納指一度下滑超過2.8%；高盛更急瀉逾7%，拖累道指中段插水超過500點，加上美滙指數升至高位，投資者轉趨審慎，美股低開後持續受壓。

截至本港時間凌晨約2時16分，道指報25497點，跌491點或1.89%，稍早時最低曾見25480點，跌幅達509點；標普500指數報2735點，跌45點或1.62%；納指報7221點，跌185點或2.50%，稍早時最多一度下滑2.87%。

科技股領跌，行業巨頭FAANG股票普遍走低，其中摩根大通下調蘋果目標價，加上蘋果供應商Lumentum下調第二季指引，Longbow Research亦稱，iPhone在中國面臨需求下滑的潛在風險。蘋果公司股價暫挫4.37%，報195.53元，稍早時最低見193.79美元，跌幅為5.22%，連帶其他科技股亦受壓，Facebook及谷歌母公司Alphabet跌幅分別達2.9%和2.4%。

高盛挫7.18%，暫時為表現最差的道指成份股，創2016年12月以來盤中最低點。白宮貿易顧問納瓦羅上周五表示，華爾街精英正試圖向華府施壓，要總統特朗普與中國就貿易方面達成協議，但華爾街以及高盛都無法改變特朗普的態度。

美元滙價升至97.50，為16個月新高，升幅為0.52%，繼續受美國聯儲局上周重申維持收緊貨幣政策立場支持。

沙地能源大臣法利赫指，該國可能下月每日減產超過50萬桶原油。油價回順，紐約原油期貨現時每桶報60.31美元，升0.12美元或0.20%，稍早時高位一度觸及61.28美元。

歐洲投資者憂慮英國無協議脫歐的風險正在增加，同時正在觀望意大利如何處理預算案，泛歐股指Stoxx 600收報362點，回落1.01%。