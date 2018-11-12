國際財經

化粧品集團Coty公布，更換行政總裁與主席。此前公司披露，受到供應鏈問題困擾，本財政年度業績可能受到打擊。

根據公告，Camillo Pane因家庭理由辭任行政總裁，其職位由Pierre Laubies接任。同時，Bart Becht辭任主席，但保留董事職，董事Peter Harf則出任主席。

Laubies是荷蘭咖啡公司Jacobs Douwe Egberts的前任行政總裁。

有分析員指出，消息未令人感到意外，因為Coty業績欠佳，有人須承擔責任。