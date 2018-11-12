訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:04 國際財經

憂英意政局未明 泛歐股指低收1%

放大圖片

歐洲投資者憂慮英國無協議脫歐的風險正在增加，同時正在觀望意大利如何處理預算案，市場投資氣氛趨審慎，歐洲股市周一收市顯著下跌。

泛歐股指Stoxx 600收報362點，回落1.01%；英國富時100指數收報7053點，跌0.74%或52點；德國DAX指數收報11325點，跌1.77%或203點；法國CAC 40指數收報5059點，跌0.93%或47點；意大利富時MIB指數收報19055點，下滑1.05%或202點；西班牙IBEX 35指數收報9076點，倒退0.64%或58點。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。