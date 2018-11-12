國際財經

歐洲投資者憂慮英國無協議脫歐的風險正在增加，同時正在觀望意大利如何處理預算案，市場投資氣氛趨審慎，歐洲股市周一收市顯著下跌。

泛歐股指Stoxx 600收報362點，回落1.01%；英國富時100指數收報7053點，跌0.74%或52點；德國DAX指數收報11325點，跌1.77%或203點；法國CAC 40指數收報5059點，跌0.93%或47點；意大利富時MIB指數收報19055點，下滑1.05%或202點；西班牙IBEX 35指數收報9076點，倒退0.64%或58點。