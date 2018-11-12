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今日 01:17 國際財經

特朗普：民主黨令股市頭痛

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美國總統特朗普透過Twitter帖文稱，股市表現滯後，是因為民主黨威脅要調查白宮，並引起投資者恐慌。

特朗普的帖文表示，「民主黨可能為總統帶來煩擾的因素，正令到股市投資者感到頭痛。」

民主黨早前在中期選舉中重奪眾議院控制權，大選結束後，已有民主黨議員向特朗普發難，聲稱要調查白宮是否濫用國家權力，在美國電話電報(AT&T)收購時代華納，以及美國郵政加郵費事件上，有否作出針對個別媒體和企業的行動。

特朗普在選舉前已揚言，若民主黨贏得選舉，股市將會下滑。

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