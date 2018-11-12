國際財經

蘋果公司股價周一大幅下瀉逾5%，拖累科技股全線向下，納指下滑超過2.7%；高盛都大跌5.8%，拖累道指插水超過400點，加上美滙指數升至高位，投資者轉趨審慎，美股低開後持續受壓。

截至本港時間凌晨約零時17分，道指報25587點，跌401點或1.55%，暫時已貼近全日最低位；標普500指數報2737點，跌43點或1.55%；納指報7204點，跌202點或2.73%。

科技股領跌，行業巨頭FAANG股票普遍走低，其中摩根大通下調蘋果目標價，加上蘋果供應商Lumentum下調第二季指引，Longbow Research亦稱，iPhone在中國面臨需求下滑的潛在風險。蘋果公司股價暫挫5.16%，報193.93美元，稍早時最低見193.79美元，連帶其他科技股亦受壓，Facebook及谷歌母公司Alphabet跌幅均超過2.7%。

高盛挫5.68%，暫時為表現最差的道指成份股。白宮貿易顧問納瓦羅上周五表示，華爾街精英正試圖向華府施壓，要總統特朗普與中國就貿易方面達成協議，但華爾街以及高盛都無法改變特朗普的態度。

美元滙價升至97.43，為16個月新高，升幅為0.44%，繼續受美國聯儲局上周重申維持收緊貨幣政策立場支持。

沙地能源大臣法利赫指，該國可能下月每日減產超過50萬桶原油。油價回順，紐約原油期貨現時每桶報60.72美元，升0.53美元或0.86%，稍早時高位一度觸及61.28美元。