國際財經

蘋果公司股價大幅下瀉5%，拖累科技股全線向下，納指下滑超過2%；高盛都大跌5%，道指周一早段插水超過300點，加上美滙指數升至高位，投資者轉趨審慎，都進一步拖累美股低開後持續受壓。

截至本港時間晚上約11時49分，道指報25698點，跌290點或1.12%，稍早時最低曾見25686點，跌幅達302點；標普500指數報2751點，跌29點或1.07%；納指報7259點，跌147點或1.98%，稍早時低位曾見7253點，跌幅達2.06%。

科技股領跌，行業巨頭FAANG股票普遍走低，其中摩根大通下調蘋果目標價，加上蘋果供應商Lumentum下調第二季指引，Longbow Research亦稱，iPhone在中國面臨需求下滑的潛在風險。蘋果公司股價暫挫4.82%，報194.62美元，稍早時最多下滑4.92%，低見194.4美元，連帶其他科技股亦受壓，Facebook及谷歌母公司Alphabet跌幅均超過2%。

高盛挫4.9%，暫時為表現最差的道指成份股。白宮貿易顧問納瓦羅上周五表示，華爾街精英正試圖向華府施壓，要總統特朗普與中國就貿易方面達成協議，但華爾街以及高盛都無法改變特朗普的態度。

美元滙價升至97.34，為16個月新高，升幅為0.35%，繼續受美國聯儲局上周重申維持收緊貨幣政策立場支持。

沙地能源大臣法利赫指，該國可能下月每日減產超過50萬桶原油。油價上升，紐約原油期貨現時每桶報60.98美元，升0.79美元或1.31%；