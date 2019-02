即巿股評 港股直擊 國際財經

上周二(6日)的美國中期選舉並沒有出現令人意外的結果,總統特朗普的共和黨穩握國會參議院控制權,民主黨則時隔8年後,重新成為眾議院多數黨。國會未來兩年將由共和民主兩黨分權而治,但特朗普相信,兩黨在改善基礎設施、藥品價格監控等事項均具合作空間,甚至營造一個「美好的兩黨合作環境」(It really could be a beautiful bipartisan situation)。

然而,從不示弱人前的特朗普主動提出日後兩黨合作的同時,亦警告民主黨若要追查他與俄國官員聯繫等事件,他必定採取政治報復。特朗普在Twitter的帖文明言,如果民主黨要浪費納稅人的金錢在眾議院搞什麼調查行動,我們將被迫回敬,在參議院發動追查民主黨所有關於洩漏機密資料及其他事上(If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level)。

其實,無論美國是否出現「分裂國會」,兩大黨「兄弟鬩於牆」的爭執幾乎每天都在發生,惟一旦涉及對外關係,尤其是關乎國家基本利益,在野黨通常會有「默契」支持白宮的政策,例如特朗普向中國發動規模空前但備受國際機構以至部分美國民眾反對的貿易戰,直到負面影響波及美股,迫使特朗普「扭軚」主動致電國家主席習近平,並約定於11月底的阿根廷G20峰會舉行「習特會」,民主黨也從未置喙。

不可不提的是,特朗普在中期選舉落幕翌日的記者會上突談到,中國已放棄「中國製造2025」計劃,顯然是要為月底「習特會」向中國開出達成貿易協議的先決條件。特朗普在貿易戰上玩「新招數」的消息拖累上周五恒指急瀉625點。

不過,恒指昨天回穩,全日260點上落屬近期相對窄幅爭持,收市微升31點(0.12%)。上周二本欄提到EJFQ系統反映整體大市弱勢股沽壓的弱勢股指數,當日以較大幅度跌穿40%收市,代表恒指短線急挫的風險暫時解除。此外,附【右圖】所見,港股短線市寬11月5日(上周一)升越50%的強弱分界並未止步,至上周五創出61.7%的5月17日後新高,即是說,目前港股處於接近半年以來的短線最強市底狀況。

儘管EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數遠未突破足以推動恒指明顯上升的40%水平,但只要弱勢股指數沒有掉頭大幅度抽高,以及短線市寬跌回50%以下之前,估計恒指短線仍可延續反彈,雖然回升質素尚未完全改善(詳見11月6日本欄)。

