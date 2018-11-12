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今日 20:56 中國財經 國際財經

星洲將向華批出第三個QFB牌照

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中國與新加坡政府簽署《自由貿易協定升級議定書》，商務部國際司負責人指出，此次升級中新自貿協定，是促進自由貿易區建設，推動建設開放型世界經濟的最新成果，體現了中國積極推動形成全面開放新格局，堅定支持自由貿易和經濟全球化的態度和意願。

在中新自貿協定升級議定書項下，雙方簽署了關於金融服務的換文。新方給予中方一個特許全面銀行牌照(QFB)。這是繼2012年新方在中新自貿協定項下給予中國銀行(03988)、工商銀行(01398)兩個QFB牌照後，中方在新加坡零售市場獲得的第3個QFB牌照。

是次獲得的QFB牌照落地後，中國將成為在新加坡擁有QFB數量最多的國家，獲得牌照的中資銀行可在新開展零售業務，並享有開設更多營業場所、共享自動取款機(ATM)網絡等權利，有利於中資銀行全面拓展在新業務。

中新雙方還就金融監管合作達成諒解，中國銀行保險監督管理委員會和新加坡金融管理局，將通過常規監管訊息交流，就各自審慎監管框架發展情況等雙方共同感興趣的議題開展合作，進一步推動兩國監管機構更好服務金融機構，增強監管機構交流和互信。

至於中新雙方首次納入「一帶一路」的合作，負責人強調，「一帶一路」倡議對於深化雙方全方位合作、實現共同發展目標、發展和強化互聯互通，以及促進地區和平發展的重要意義。

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