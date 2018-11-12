國際財經

上周五(11月9日)英媒報道稱英國交通Jo Johnson已提出辭職，並尖銳地批評了首相文翠珊(Theresa May)的脫歐計劃，其弟前英國外交大臣約翰遜(Boris Johnson)也在11月11日再次呼籲文翠珊改變目前的脫歐路線並放棄契克斯計劃，將英國與歐盟徹底分開，指責她為通過脫歐協議，使英國「全面投降」於歐盟的關稅同盟，認為英國無能力單方面結束旨在防止愛爾蘭再次出現硬邊界的「擔保協議」，稱此次脫歐會談是英國1950年代失去蘇彝士運河控制權後英國在治國方面出現的最大敗筆，消息拖累英鎊/美元在上周五重挫0.76%，下探1.2960附近水平。

約翰遜兄弟的奮聲疾呼令英國政壇面臨重大動盪，有關媒體稱Jo Johnson的憤然辭職令英國其他4位內閣大臣在遞交辭呈方面也「躍躍欲試」，而上周日(11月11日)英國下議院議長利雅華(Andrea Leadsom)在接受採訪時表示，任何與歐盟達成的脫歐協議都不能將英國「困在」不能選擇脫歐的歐盟海關安排之中，在旨在避免愛爾蘭硬邊界的擔保協議談判中，英國政府都不應為談判而違背自己的意願。英國眾位高官的消極陳辭顯然在衝擊着文翠珊的脫歐信心，她取消了原定於今日(11月12日)舉行的有關脫歐協議的緊急內閣會議計劃，以求獲得脫歐協議的通過。英國政壇風暴說明儘管早前95%的脫歐協議內容已經達成一致，但留給英國達成脫歐協議的時間已經不多，原定於2019年3月脫歐的目標愈發顯得渺茫，消極的市場情緒令英鎊/美元今日早盤開市後快速跳水至1.2926附近，而截至發稿為止英鎊/美元已刷新7日低點至1.2836。

技術分析方面，英鎊/美元自11月7日升至3周高位1.3172後升勢逆轉，其後連續兩日大跌並跌穿日線圖的上升通道底部支持1.3060附近水平，今日更進入第3日下跌，短期走勢甚為疲弱。若短期內英國脫歐方面沒有好消息公布或者美元維持強勢，英鎊/美元或會進一步下探1.2800甚至1.2700附近水平。經濟數據方面，可留意英國本周二及周三公布的失業率、平均周薪、10月消費者物價指數等重要的就業及通脹數據，若數據表現良好，將有助英鎊在低位企穩。

策略方面，短期內若英鎊/美元回落至1.2700至1.2710支持區域，我們將買入英鎊/美元，上望1.2890，跌穿1.2650止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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