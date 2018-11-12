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今日 16:57 國際財經 港股直擊 即巿股評

安本料明年全球股市面臨5%至15%調整

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安本標準投資管理環球策略主管Andrew Milligan預期，全球經濟增長直至2020年會放緩，但並非出現衰退，而明年全球股市會繼續波動，或面臨5%至15%的調整。

他指出，市場未完全反映美國明年1月對中國貨品進一步加徵關稅的因素，對科技股等仍有影響，但仍偏好風險資產如股票，因為對企業估值及盈利增長仍有信心。

安本標準投資管理中國及香港股票投資部主管姚鴻耀表示，不排除A股估值未見底，但目前約9%至10%的市盈率，在中長期而言已屬吸引水平，看好消費板塊如旅遊、教育及醫藥，以及保險等。

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