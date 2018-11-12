國際財經

中美貿易糾紛持續、英國脫歐協議仍未有突破，市場關注油市供應過剩的情況，利淡投資氣氛，但意大利與歐盟有望就預算案達成協議，抑制大市跌勢，歐股早段個別發展。

截至本港時間下午4時48分，英國富時100指數報7134點，升29點或0.41%；德國DAX指數報11484點，跌44點或0.39%；法國CAC 40指數報5108點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報19174點，跌84點或0.44%。

道指期貨暫報25976點，升3點。

美國今日為退伍軍人紀念日假期，債市休市一天，股市繼續交易。

石油出口國組織(OPEC)與非OPEC產油國石油減產監督委員會(JMMC)表示，隨着全球原油產量不斷增長，需求不穩，明年原油市場可能再次出現供應過剩局面。科威特駐石油出口國組織(OPEC)官員稱，OPEC在阿布扎比的會議討論了明年在一定程度上削減原油供應的提案；至於沙地阿拉伯下月將削減石油出口每日50萬桶，而磋商中的其他產油國減產計劃，目前仍未有共識。

意大利預算案方面，路透引述意大利政府消息人士稱，財長特里亞(Giovanni Tria)將下調2019年預算案中對明年經濟增長的預測，令2019年預算赤字低於經濟的2.4%，以便與歐盟委員會就預算案達成協議。該國現時預期明年經濟增長1.5%。

英國脫歐方面，英國交通運輸次大臣Jo Johnson上周因不滿首相文翠珊的脫歐建議而宣布辭職後，再有4名支持留歐的內閣成員據報計劃請辭，預期將增加對文翠珊的壓力，後者本周將向內閣闡述她的脫歐方案。目前英國和歐盟就愛爾蘭邊界問題仍未達成共識。

沙地阿拉伯下月起減產50萬桶原油，抵消美國活躍鑽油井數量上升的不利消息，油價上漲。在經歷連續第10天回落後，跌入熊市區的紐約原油期貨反彈，現時每桶報61.07美元，漲0.88美元或1.46%；倫敦布蘭特期油報71.58美元，漲1.4美元或1.99%。