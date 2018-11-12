國際財經

德國商務軟件巨頭SAP宣布，以80億美元(624億港元)現金收購美國調查軟件生產商Qualtrics，料於明年上半年完成交易。

今次是SAP史上第二大收購，僅次於2014年以83億美元(647.4億港元)收購差旅和費用管理軟件提供商Concur。

Qualtrics是今年9月在美上市的調查軟件公司SurveyMonkey的競爭對手。前者今年上半年營收增長41.7%，至1.84億美元。截至9月底止，Qualtrics共有1915名員工。