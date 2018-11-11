國際財經

沙地阿拉伯12月將削減石油出口每日50萬桶，至於磋商中的其他產油國減產計劃，目前仍未有共識。

沙地能源部長法利赫(Khalid al-Falih)周日在阿布扎比與主要產油國代表開會，討論石油生產問題。早前路透引述消息報道，各方討論每日減產最多100萬桶的提議。法利赫對記者表示，有關減產談判目前仍未有結論。

至於沙地本身，將在12月每日減少出口50萬桶。法利赫稱，「沙地將以最少的庫存迎接2019年」。沙地作為全球最大石油出口國之一，自今年10月以來，每日出口量達1070萬桶。