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今日 17:29 國際財經

意大利財長:若大削預算赤字對經濟無異於自殺

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意大利財長特里亞( Giovanni Tria)再次重申，無意按照歐盟委員會要求，修改明年的財政預算案。

特里亞在會見歐羅集團主席森特諾後表示，若意大利政府大幅削減預算赤字，對國家經濟來說，無異於自殺。他又表示，歐盟對意大利預算案的擔心，是毫無根據。

歐羅集團主席森特諾表示，歐羅區各國財長再次要求特里亞修改預算案，以消除市場對意大利前景的疑慮。他強調，各國財長所關注的重點不是意大利有否遵守規定，而是意大利公共財政的可持續性。

歐盟給予意大利修改預算案的限期，將會在本周二屆滿。

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