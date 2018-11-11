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今日 14:57 國際財經

郭明錤:明年iPhone採用新天線技術

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有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤近日發表報告，預計Modified PI(MPI)天線技術將會取代Liquid Crystal Polymer(LCP)，成為明年新款iPhone主流技術。

郭明錤認為，市場難再有新LCP軟板廠商供應相關產品，加上蘋果公司對LCP議價力低，故預測明年MPI將成為蘋果新手機天線主流，而MPI天線供應商數量將會增加到五家。

他又預計，新iPhone的LCP天線在明年出貨將大跌逾70%，但目前難斷定改用MPI天線的廠商能否成為最終贏家。

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