前一天跌入熊市區的紐約油價，周五繼續疲弱，連續第十天回落。
紐約12月期油回落48美仙或0.8%，收市報每桶60.19美元，是3月8日以來最低；本周累跌4.7%，是連續五周回落。
布蘭特1月期油倒退47美仙或0.7%，收市報每桶70.18美元，本周累跌3.6%。
前一天，紐約期油較近期高位跌逾20%，技術上進入熊市。S&P Global Platts助理編輯總監Matt Cook指出，數據反映近數周的庫存增長勢頭，對油價產生的衝擊。
今日 06:08 國際財經
前一天跌入熊市區的紐約油價，周五繼續疲弱，連續第十天回落。
紐約12月期油回落48美仙或0.8%，收市報每桶60.19美元，是3月8日以來最低；本周累跌4.7%，是連續五周回落。
布蘭特1月期油倒退47美仙或0.7%，收市報每桶70.18美元，本周累跌3.6%。
前一天，紐約期油較近期高位跌逾20%，技術上進入熊市。S&P Global Platts助理編輯總監Matt Cook指出，數據反映近數周的庫存增長勢頭，對油價產生的衝擊。
|下一篇：
|蓬佩奧促中國停止南海軍事化行動
|上一篇：
|紐油險守60關 科企累道指低收201點