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今日 06:08 國際財經

熊氣持續 紐約油價連跌10天

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前一天跌入熊市區的紐約油價，周五繼續疲弱，連續第十天回落。

紐約12月期油回落48美仙或0.8%，收市報每桶60.19美元，是3月8日以來最低；本周累跌4.7%，是連續五周回落。

布蘭特1月期油倒退47美仙或0.7%，收市報每桶70.18美元，本周累跌3.6%。

前一天，紐約期油較近期高位跌逾20%，技術上進入熊市。S&P Global Platts助理編輯總監Matt Cook指出，數據反映近數周的庫存增長勢頭，對油價產生的衝擊。

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