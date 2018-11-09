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今日 05:49 國際財經

紐油險守60關 科企累道指低收201點

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美國聯儲局堅定執行循序漸進的加息路向，加上油價急挫令經濟放緩的憂慮加深，以及科技股遭抛售，美股周五全面下跌，道指曾挫308點或1.17%，低見25882點，納指更一度下滑2.4%，低見7349點。油價進一步墮入熊市深淵，紐約期油曾跌穿每桶60美元。

道指收市仍跌201點或0.77%，報25989點，油股先跌後回穩，埃克森美孚與雪佛龍曾跌逾1.4%或以上，但收市變動不大，高盛股價瀉3.89%，是表現最差成份股，部分原因是白宮貿易顧問納瓦羅發表演說稱，華爾街向總統特朗普施壓，促請他與中國達成貿易協議，但特朗普的對華貿易政策具自主性，無須華爾街精英與高盛的指點；標指最多曾挫1.51%，收市只跌0.92%，報2781點，投資者擔心中國經濟轉差，原料股受壓，跌1.37%。

納指收跌1.65%，報7406點，蘋果和亞馬遜分別挫1.9%和2.4%。亞歐股亦因美國「息魔」陰霾而廣泛下跌，英國與法國分別下滑0.49%和0.48%，德國則靠穩。

特朗普傳撤換商務部長

美國總統特朗普繼日前要求司法部長塞申斯請辭後，周五又傳出想在年底前撤換商務部長羅斯。

聯儲局在最新的議息聲明中再次強調會繼續加息，周五的經濟數據又強勁，令加息預期進一步升溫。勞工部周五公布，美國生產物價指數（PPI）在10月按月攀升0.6%，創逾6年來最大漲幅，主要因為汽油、食物和化學品價格上漲。另外，密歇根大學消費信心指數在11月報98.3，高於市場預期。

受避險因素刺激，美國債市受捧，價格上升，令10年期國庫券孳息回落5.5個基點，跌至3.185厘。

受供應過剩困擾，油價進一步下滑。紐約期油跌至9個月低位59.26美元，收市報60.19美元，跌0.8%，本周累計跌4.7%，較10月初高位累積挫20.8%，繼續陷於熊市。布蘭特期油跌0.7%，報70.18美元，較10月初高位回落18.3%，離熊市不遠，盤中曾低見69.13美元。

英高官辭職 鎊跌穿1.3

英國脫歐又現暗湧，交通運輸次大臣Jo Johnson宣布辭職，表示不滿首相文翠珊的脫歐政策，將推動脫歐二次公投。受負面消息打擊，英鎊兌美元滙價急挫跌穿1.3，見1.2958美元，跌幅0.78%；美滙指數曾升至97.01的16個月高位，尾段報96.88，升0.25%；被視為避險資產的日圓則上揚，兌美元漲至113.78日圓，升幅0.24%。紐約期金大跌近1.4%，收報每盎斯1208.6美元。

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