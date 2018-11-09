今日 03:46
國際財經
美國油田服務商Baker Hughes公布，本周活躍鑽油井數量上升12個，至886個，總鑽井數量升14個，至1081個。
這是自5月25日當周以來，鑽油井數量錄得最大增幅的一周。
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