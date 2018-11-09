國際財經

美國聯儲局一如預期維持利率不變，但市場預期下月加息機會高企，最新公布的消費信心指數勝預期，進一步強化加息預期，加上油價進一步下滑，亦加深投資者對環球經濟放緩的疑慮，以及科技股遭到抛售，美股三大指數周五尾段跌勢持續擴大，道指一度挫逾300點，與標指的跌幅都超過1%，科技股拖累納指瀉逾2%。

截至本港時間凌晨約3時23分，道指報25896點，跌294點或1.12%，稍早時最多曾挫308點，低見25882點；標普500指數報2765點，跌41點或1.47%；納指最新報7352點，跌178點或2.37%。

思科股價跌3.4%，暫時為表現最差的道指成份股；蘋果下滑2.9%，亞馬遜回吐2.8%，微軟跌2.5%，英特爾都挫2.2%。另外，重型機械股Caterpillar下挫3.4%。

美股交易時段公布的密歇根大學11月美國消費者信心指數，初值為98.3，高於預期的98；美國上月生產物價指數創逾6年最大升幅，主要受惠食品及服務價格增加，10月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.6%，按年上升0.9%，好過市場預期。期內，扣除食品和能源的最終需求PPI，按月升0.5%，升幅高過預期的0.2%，按年升2.6%，升幅高過預期的2.3%。數據公布後，市場預期聯儲局12月加息的機會上升，美國債市受捧，令10年國庫券孳息最低回落至3.186厘，跌幅達5.3個基點。反映市場情緒的VIX恐慌指數，最新抽升8.6%，報18.16。

聯儲局的會後聲明沒有改變對經濟前景仍然樂觀的措詞，相信通脹維持在2%指標附近；同時，市場關注意大利赤字預算爭拗、英國脫歐談判進展，以及在中美領導人本月底會晤前，兩國貿易關係情況等。

ICE美滙指數暫報96.91，升0.29%。油價受壓，紐約原油期貨每桶報59.97美元，跌0.7美元或1.15%，盤中曾滑至59.26美元，跌幅達到2.32%。