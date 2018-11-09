國際財經

美國聯儲局一如預期維持利率不變，但市場預期下月加息機會高企，最新公布的消費信心指數勝預期，進一步強化市場對下月加息的預期，加上油價和科技股下跌，美股三大指數周五跌勢持續擴大，道指一度挫逾230點，標指都下滑超過1%，科技股拖累納指一度下跌1.69%。

截至本港時間凌晨約零時21分，道指報25998點，跌192點或0.73%，稍早時最多曾挫234點，低見25956點；標普500指數報2780點，跌25點或0.92%，稍早時一度下挫1.06%；納指最新報7409點，跌121點或1.61%。

蘋果股價暫下滑2.3%，亞馬遜回吐2.1%，思科都跌2%，微軟與英特爾都跌約1.7%。重型機械股Caterpillar下挫3.4%，暫時為表現最差的道指成份股。

美股交易時段公布的密歇根大學11月美國消費者信心指數，初值為98.3，高於預期的98；美國上月生產物價指數創逾6年最大升幅，主要受惠食品及服務價格增加，10月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.6%，按年上升0.9%，好過市場預期。期內，扣除食品和能源的最終需求PPI，按月升0.5%，升幅高過預期的0.2%，按年升2.6%，升幅高過預期的2.3%。數據公布後，市場預期聯儲局12月加息的機會上升，美國債市受壓，10年國庫券孳息最低回落至3.183厘，跌幅達5.5個基點。反應市場情緒的VIX恐慌指數，最新抽升6.4%，報17.79。

聯儲局的會後聲明沒有改變對經濟前景仍然樂觀的措詞，相信通脹維持在2%指標附近；同時，市場關注意大利赤字預算爭拗、英國脫歐談判進展，以及在中美領導人本月底會晤前，兩國貿易關係情況等。

ICE美滙指數暫報96.78，升0.15%。油價受壓，紐約原油期貨現時每桶報60.18美元，跌0.49美元或0.81%；較早時一度急滑至59.26美元，跌幅達到2.32%。