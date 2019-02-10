即巿股評 港股直擊 國際財經

美國聯儲局周四(8日)議息後維持利率不變，會後聲明強調將「進一步漸進加息」，令12月上調利率呼聲高唱入雲。隨着國會中期選舉及議息先後落幕，市場焦點勢重回中美貿易戰之上。

貿易戰的火頭源自美國總統特朗普批評對華逆差龐大。中國海關總署最新數據顯示，按美元計價，10月份中國出口按年上升15.6%，高於市場預期的11.7%；進口增加21.4%，也比估計的14.5%為佳。上月貿易順差340.2億美元，其中對美國順差達317.8億美元(佔總額93.4%)，雖較9月創下的歷史新高341.3億美元略為回落，惟已連續3個月超過300億美元。

儘管近月數據或受到人民幣貶值、內地降低關稅刺激進口，以及企業搶先在美國調高關稅前出口等因素影響，但長期以來，美國對中國錄得巨額逆差也是不爭的事實。

另一方面，貿易戰亦是世界兩大經濟體博弈的角力場。特朗普所屬的共和黨在中期選舉失落眾議院控制權，變成「跛腳鴨」政府，推行政策時肯定會受掣肘；然而，民主黨重奪眾議院後相信只針對內政，例如「稅改2.0」計劃、增加投資基建、社會保障和移民政策等制約特朗普施政；相反，兩黨「槍口向外」的立場並沒有分歧，對華的強硬態度很大機會延續下去。

中美貿易戰能否平息，最大變數是本月底在阿根廷舉行G20峰會期間的「習特會」。

特朗普月初與國家主席習近平通電話，為貿易戰帶來轉機，市場對中美「最高層接觸」有相當憧憬，尤其是特朗普選戰失利後，如願意改變對華策略，在關稅或縮窄逆差方面有所讓步，相信會獲得逐漸受貿易戰拖累已怨聲載道的企業支持。

值得留意的是，美方態度只須稍微軟化，對內地而言，已算消減了外部不利因素，有助集中火力處理內部問題，成為扭轉經濟放緩的契機。

作為特朗普爭取連任的籌碼，中美關係固然是重點，其「政績」──美股表現亦不容忽視。

美股10月急挫後近日反彈，三大指數相繼收復俗稱「牛熊分界線」的200天線，技術走勢好轉，從統計數字來看，美股中線前景不應太過看淡。附【圖】所見，美銀美林研究顯示，1928年至今，在共和黨執政期間，並由兩黨分掌兩院，標普500指數一年平均回報12%，高於民主黨掌兩院的8.6%及共和黨控制兩院的2.1%。

此外，1921年迄今每屆總統任期踏入第三年，道指上升比例高達88%，平均漲幅17%(中位數21%)，比其他3年為佳，箇中原因，可能是任期第三年，現屆總統或執政黨為求連任，會積極部署催谷政績，故股市(經濟)在周期第三(特朗普政府上月正式步入總統周期第三年)及第四年傾向有較理想表現(詳見11月8日「沿圖論勢」)。

換句話說，無論是以標指或道指計算，在目前政治環境下都預示利好美股，當然，一旦貿易戰傳出壞消息，短線市況難免波動。

信報投資研究部

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