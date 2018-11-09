國際財經

聯儲局一如預期維持利率不變，但預期將漸進式加息，市場轉而關注意大利赤字預算爭拗、英國脫歐談判進展，以及在中美領導人本月底會晤前，兩國貿易關係情況等，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚7時08分，英國富時100指數報7092點，跌47點或0.67%；德國DAX指數報11451點，跌76點或0.66%；法國CAC 40指數報5086點，跌45點或0.88%；意大利富時MIB指數報19181點，跌247點或1.28%。

道指期貨暫報26121點，跌79點。

數據方面，英國第三季國內生產總值(GDP)初值按季增長0.6%，符合預期，為2016年第四季以來最大增幅；按年則增長1.5%，亦符預期，為去年第三季以來最大增幅。英國9月GDP按月持平，市場預期增長0.1%；按年增長1.5%，符合預期。

法國方面，9月工業產出按年跌1.1%，預期為上升1.1%；製造業產出按年跌1%，預期為上升1.8%。

另外，美國稍後將公布10月PPI，料按月升0.2%，與前值相同。同時，還有11月密歇根大學消費信心指數初值和9月批發庫存終值等數據。

油價下跌，現時每桶報60.09美元，跌0.57美元或0.92%；倫敦布蘭特期油現報70.1美元，跌0.55美元或0.78%。