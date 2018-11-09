國際財經

周五(11月9日)凌晨3點公布的美國11月利率決議宣布維持2%至2.25%的聯邦基金目標利率區間不變，聯儲局貨幣政策委員會(FOMC)預計聯邦基金利率目標區間進一步循序漸進上升將與經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場環境和通脹中期內接近FOMC2%的對稱目標相一致，聯儲局總體聲明偏「鷹派」，而對市場通脹預期敏感的2年期美債收益率升至2.973%，創近十年半新高，5年期美債收益率創近十年新高，一度漲至3.095%，美滙指數受此推動升至日內高位96.73，歐羅/美元則再度失守1.1400至日內低位1.1349，刷新自11月1日以來一周新低。

事實上，歐羅/美元再度失守1.1400除卻因聯儲局維持此前預期加息步伐不變並暗示12月份再度加息一次外，歐羅區經濟表現不佳亦對歐羅構成施壓，周四(11月8日)國際貨幣基金組織(IMF)預計，歐洲經濟增長前景面臨更大風險，外部環境更加動盪，歐羅區19國的經濟增長可能停滯，並下調了2019年經濟增長的預期。

不僅如此，圍繞歐羅區的政治風險亦未曾停歇，周四(11月8日)歐盟委員會表示意大利明年的經濟增速將弱於政府目標，財政赤字將非常危險地接近歐盟的限制—GDP的3%，另外，歐盟已經就意大利預算問題發出最後通牒，要求其在11月13日之前降低赤字調整預算，目前正在逼近最後期限。另一方面，英國退歐拉鋸戰正在進入關鍵時刻，儘管據知情人士透露脫歐協議中95%的內容已達成共識，但協議中最具爭議性的愛爾蘭邊境問題仍在談判當中，若意大利以及英國脫歐出現「黑天鵝」事件，料將為歐羅/美元提供進一步下行動力。

今天歐羅/美元進一步跌至時段低位1.1329，逼近10月31日形成的一年半低位1.1299，並維持於日線圖下降通道(自9月26日高位1.1795自上而下的高點連線)內運行，投資者應重點關注意大利以及英國脫歐消息，若歐羅區政治風險進一步發酵，歐羅/美元或會加速跌破1.1300並進一步跌向1.1200水平。但若歐羅/美元仍可企穩1.1300支持區域，後市或有機會展開一輪技術反彈，挑戰1.1420甚至1.1500附近水平。

策略方面，我們根據10月30日策略已於1.1300買入歐羅(上望1.1470，跌穿1.1260止損)，並於1.1470平倉，獲利170點。短期內若歐羅/美元回落至1.1300-1.1310區域企穩，我們將買入歐羅，上望1.1440，跌穿1.1260止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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