國際財經

隔晚聯儲局議息立場依舊，美股個別走，道指微升，標普及納指分別跌0.3%及0.5%，但下月加息機會大，美滙又再次強起來，亞洲股市應聲齊挫。

阿爺今次連環出手救經濟，包括要硬性規定內銀撐民企，而總理李克強又倡大力減稅降費，連同之前出手，有芬佬認為，今次內地救市規模史無前例，絶對唔可以睇少，相信A股已見底，所以咁多外資開始落叠，包括「鱷王」達利奧(Ray Dalio)旗下橋水基金(Bridgewater)，早前亦已在中國登記，暗示正式進軍內地。

中美貿易戰突然迅速降溫，事緣侵侵打比習主席，最初估侵侵吹水居多，但有路邊社分析，國家副主席王岐山10月下旬以色列之行，市傳承諾將當地中國大使館搬到耶路撒冷，換取以色列幫助游說特朗普，以色列以猶太人為主，每年猶太人大量捐獻予共和黨，包括金沙集團主席艾德森(Sheldon Adelson)，而侵侵與習主席通電話是在11月初發生，時間咁啱吻合，莫非是以色列背後發功？答案幾個月後或揭盅。

基辛格「習特會」前訪華耐人尋味

另外，95歲基辛格(Kissinger)長途跋涉飛去中國，在「習特會」前突然訪華，更與國家主席習近平見面，亦相當耐人尋味。基辛格是中國老朋友，在20世纪70年代中美關係走向正常化代表人物，亦是共和黨元老級人馬，連侵侵上任美國總統前，亦曾先拜訪基辛格取經，顯示黨內份量極重。再從電視畫面觀測，習主席與基辛格見面相當客氣，基辛格此行或已先行為「習特會」開路。

博市升首選仍吼美股

從以上兩個推論揣測，中美關係短期有望緩和(中長期關乎中國2025及美元霸主地位)，甚至會出現意外驚喜，加上阿爺大力救市，只要美元及美債息平穩發展，後市絶對有得博，所以筆者周三開始轉VIEW睇好，但港股大部分業績麻麻，首選仍然是揀美股，除了微軟外，之前提及的美國燃氣商切尼爾(英文名稱Cheniere Energy，美國上市編號:LNG)，現價亦值得翻兜。

切尼爾昨晚公布季績唔曳，收入按年升30%至18.2億美元，每股盈利26美仙，比市場預期24美仙佳，一度刺激股價上日飆7%見66.04美元，最終收63.39美元，升2.7%。

之前已提過，內地缺乏天然氣，中國又決心打藍天保衛戰，切尼爾絶對食正。由於股價從高回落已不少，可吼在20天線(61.69美元)買入，中線持有望番上71美元，股價若再跌一成止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

[email protected]