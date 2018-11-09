國際財經

聯儲局維持利率不變，但預計漸進式加息，並稱商業投資增速已放緩；投資者關注意大利預算爭拗，加上預料中美元首本月底會晤前，兩國貿易緊張關係持續，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時41分，英國富時100指數報7094點，跌46點或0.65%；德國DAX指數報11448點，跌78點或0.69%；法國CAC 40指數報5090點，跌40點或0.79%；意大利富時MIB指數報19244點，跌184點或0.95%。

道指期貨暫報26097點，跌103點。

美國聯儲局一如市場預期維持利率不變。聯儲局在會後聲明表示，預計將「進一步漸進式加息」，重申美國經濟前景所面臨的風險「似乎大致平衡」，家庭開支繼續強勁增長，但相比今年早些時候的快速增長，企業固定投資的增速已經緩和(moderated)。

至於意大利赤字預算問題，歐盟委員會早前認為，意大利的經濟增長將低於羅馬當局的預估，而赤字則將比預估更高。歐羅區官員稍後在羅馬會晤意大利財長特里亞(Giovanni Tria)，市場期待意大利政府本月13日前就其預算新草案做出實際讓步。

英國脫歐談判據報或有進展，英國《倫敦時報》報道，根據政府脫歐協議時間表草稿，預計內閣下周一(12日)將審閱脫歐協議。英國脫歐大臣藍韜文將於下周二，與歐盟談判首席代表巴尼耶會面，同日正式公布脫歐協議及政治宣言綱要。至於首相文翠珊翌日將在下議院發表講話。而歐盟預計本月24日左右舉行峰會簽署協議。

貿易方面，評級機構穆迪預期，中美貿易戰將進一步升級，明年和後年全球經濟增長，將放緩至不到3%。雖然中美經濟增長受到的整體直接宏觀衝擊將是可控的。然而，兩國持久且不斷擴大的緊張關係，愈來愈可能因損及投資，而造成廣泛的不利影響。

市場擔心石油產量上升導致供過於求，另有報道指沙地最高級別政府資助智庫組織正研究石油出口國組織(OPEC)解散的可能，拖低油價。紐約原油期貨昨日挫1.7%，連跌9個交易日，技術上已進入熊市，現時每桶報60.22美元，跌0.45美元或0.74%；倫敦布蘭特期油亦延續上日下滑2%的頹勢，現報70.3美元，跌0.35美元或0.5%。

英國今日稍後將公布第三季國內生產總值(GDP)初值，市場預期按季和按年分別增長0.6%及1.5%，前值為0.4%及1.2%；9月製造業及工業產出料按月均升0.4%，前值同屬升1.3%。至於美國10月PPI料按月升0.2%，與前值相同。