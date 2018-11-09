訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:51 國際財經

俄能源商傳要求買家轉以歐羅付款 防美制裁

放大圖片

有俄羅斯能源商據報要求買家以歐羅付款，以免受到美國制裁。

路透引述7位消息人士透露，俄羅斯天然氣公司(Gazprom)、蘇爾古特石油天然氣(Surgutneftegaz)就2019年石油銷售合同條款產生衝突，並正在談判。

另外，俄羅斯國家石油公司(Rosneft，又稱俄油)亦因俄方要求明年起，採用合同懲罰條款，以及以歐羅和其他貨幣取代美元付款。

消息人士又指出，其中，蘇爾古特石油天然氣要求買家做好準備，從美元變為歐羅支付，並堅持由買家承擔制裁造成的任何損失。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。