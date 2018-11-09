國際財經

有俄羅斯能源商據報要求買家以歐羅付款，以免受到美國制裁。

路透引述7位消息人士透露，俄羅斯天然氣公司(Gazprom)、蘇爾古特石油天然氣(Surgutneftegaz)就2019年石油銷售合同條款產生衝突，並正在談判。

另外，俄羅斯國家石油公司(Rosneft，又稱俄油)亦因俄方要求明年起，採用合同懲罰條款，以及以歐羅和其他貨幣取代美元付款。

消息人士又指出，其中，蘇爾古特石油天然氣要求買家做好準備，從美元變為歐羅支付，並堅持由買家承擔制裁造成的任何損失。