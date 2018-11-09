國際財經

隔晚美股納指受壓，因聯儲局議息後聲明料「進一步漸進式加息」，且商業投資增速已放緩，科技股領跌，拖累亞太區股市下滑。

環球市場疲弱，中美貿易緊張局勢持續，市場氣氛趨審慎，拖累日本股市扭轉昨日漲逾1.8%的強勢，今日回吐逾1%。日經平均指數收報22250點，挫236點或1.05%。本周累計微跌6點或0.03%。

南韓撤換財長等兩名最高經濟決策官員，投資者憧憬這或可強化總統文在寅經濟政策，為當地市場帶來新氣象，抵消部分跌幅。南韓股市偏軟，韓國首爾綜合指數收報2086點，跌6點或0.31%。

南韓總統辦公室宣布，總統文在寅已解僱青瓦台政策室室長張夏成及財長金東兗，分別由總統社會政策助理Kim Soo-hyun，以及政府政策協調辦公室的資深官員Hong Nam-ki接任。

澳洲央行上調經濟增長和通脹預估，但稱未看到有充分理由證明短期內需要上調利率。澳洲股市微跌，澳洲普通股指數收報6011點，跌4點或0.08%。

澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)稱，澳洲經濟表現良好，比此前預期略強一些，經濟增長和通脹預估已被略微上調，目前預計今明兩年GDP平均增幅均在3.5%左右，但在預測期的後半段可能放緩。