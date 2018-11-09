國際財經

南韓總統辦公室宣布，總統文在寅已解僱青瓦台政策室室長張夏成及財長金東兗，分別由總統社會政策助理Kim Soo-hyun，以及政府政策協調辦公室的資深官員洪南基(Hong Nam-ki)接任。

Kim Soo-hyun一直支持推行旨在遏制樓價的嚴厲監管措施，許多分析師認為這不符合市場原則。

洪南基則曾在多個政府部門任職，包括財政部和總統府。

分析認為，這次人事變更的範圍比預期更大，但從政府內部任命接任者反映文在寅將強化其經濟政策。經濟學家稱，文在寅的經濟政策正打擊增長。