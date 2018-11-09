國際財經

美國銀行表示，已經斥資3至4億美元(約23.4至31.2億港元)，為可能出現的英國「硬脫歐」情況做準備。

美銀的準備工作包括在都柏林設立一個中心、在巴黎設立經紀-自營商、遷移員工、設立法律實體，以及重做合同。美銀行政總裁莫伊尼漢(Brian Moynihan)向外電表示，英國與歐盟之間缺乏協議，意味多數金融公司正在為法規、監管和市場結構做準備，以應對最糟糕的結果。

他表示，從長遠來看，歐盟和英國的兩套金融服務規則將損害地區經濟和流動性，讓資本市場的發展推遲10至15年，具有相當的破壞性。