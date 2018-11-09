國際財經

迪士尼正式進軍串流媒體市場，該公司行政總裁艾格(Bob Iger)宣布自家品牌的串流媒體平台「Disney+」，將於明年底推出。

迪士尼去年8月宣布，將在明年把所有電影從Netflix下架，並將為其自己的遊戲開設串流媒體產品，同時以713億美元現金和股票收購霍士(Fox)，進一步豐富其內容。

該服務還將體現新的原創節目和電影，包括原創漫威漫畫(Marvel)和《星球大戰》系列。其他原創節目和電影包括重新啟動的《歌舞青春》(High School Musical)特許經營版，以及《怪獸公司》(Monster Inc.)的全新原創動畫系列。

為應對業界競爭愈趨激烈，Netflix宣布準備在亞洲製作17部原創作品，包括多個當地語種，希望以更多的本地內容來吸引新用戶。

該計劃包括9部在印度製作的作品，還有5部動漫系列，如基於菲律賓同名漫畫小說的《Trese》和冒險故事《Pacific Rim》。另外，Netflix還將製作兩部泰語原創劇，並會播放來自台灣的華語原創劇《極道千金》。其它最近的亞洲新劇還包括印度的《神聖遊戲》(Sacred Games)和日本動漫《惡魔人 Crybaby》(DEVILMAN crybaby)，以及南韓綜藝《Busted！韓星齊鬥智》等等。

外界相信，Netflix這一新計劃有助緩解市場圍繞該公司在發達市場上，發展空間縮小的擔憂。