訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:18 國際財經

迪士尼明年底推Disney+撼Netflix

放大圖片

迪士尼正式進軍串流媒體市場，該公司行政總裁艾格(Bob Iger)宣布自家品牌的串流媒體平台「Disney+」，將於明年底推出。

迪士尼去年8月宣布，將在明年把所有電影從Netflix下架，並將為其自己的遊戲開設串流媒體產品，同時以713億美元現金和股票收購霍士(Fox)，進一步豐富其內容。

該服務還將體現新的原創節目和電影，包括原創漫威漫畫(Marvel)和《星球大戰》系列。其他原創節目和電影包括重新啟動的《歌舞青春》(High School Musical)特許經營版，以及《怪獸公司》(Monster Inc.)的全新原創動畫系列。

為應對業界競爭愈趨激烈，Netflix宣布準備在亞洲製作17部原創作品，包括多個當地語種，希望以更多的本地內容來吸引新用戶。

該計劃包括9部在印度製作的作品，還有5部動漫系列，如基於菲律賓同名漫畫小說的《Trese》和冒險故事《Pacific Rim》。另外，Netflix還將製作兩部泰語原創劇，並會播放來自台灣的華語原創劇《極道千金》。其它最近的亞洲新劇還包括印度的《神聖遊戲》(Sacred Games)和日本動漫《惡魔人 Crybaby》(DEVILMAN crybaby)，以及南韓綜藝《Busted！韓星齊鬥智》等等。

外界相信，Netflix這一新計劃有助緩解市場圍繞該公司在發達市場上，發展空間縮小的擔憂。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。