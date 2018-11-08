國際財經

美國聯儲局議息後維持利率不變，預計未來仍循序漸進式加息，但稱商業投資增速已經放緩。消息公布後，美股道指由原本略擴大升幅，轉跌近100點。

截至本港時間凌晨約3時42分，道指報26085點，跌95點或0.36%，暫時已是盤中最低位，道指中段最多曾反覆上漲97點，高位觸及26277點；標普500指數最新報2795點，回落18點或0.64%；納指報7503點，下滑66點或0.88%。

油股跟隨油價回落

紐約期油收市下跌1.64%，報每桶60.66美元，油股埃克森美孚與雪佛龍暫時都下挫約1.5%；重型機械股Caterpillar則倒退2.7%，暫時為表現最差的道指成份股；科技股受壓，蘋果與微軟都回吐約0.8%。

美國截至11月3日止當周，首次申領失業救濟人數21.4萬人，按周減少1000人，為連續兩周下跌；首次申領失業救濟人數4周均值為21.375萬人，按周減少250人。

國際貨幣基金組織(IMF)的報告指出，歐洲經濟於今年上半年持續增長，惟展望前景轉差，並下調歐洲經濟增長預測。IMF預測，歐洲經濟增長將由去年的2.8%，放緩至今年的2.3%，明年則為1.9%。歐股個別發展，其中英國收市上揚0.33%，德國和法國則分別回落0.45%和0.13%。