世界互聯網大會發布《世界互聯網發展報告2018》和《中國互聯網發展報告2018》，報告數據顯示，中國去年數字經濟總量達27.2萬億元人民幣，對GDP增長貢獻率達55%。
報告指出，去年全球數字經濟規模達12.9萬億美元，美國和中國位居全球前兩名。全球電子商務市場持續快速增長，交易額達2.3萬億美元，亞洲、拉丁美洲、中東、非洲等新興市場成為新的增長點。
報告亦提到，截至今年6月，中國4G用戶滲透率進入全球前5名，5G研發進入全球領先梯隊，電子商務市場規模位居全球首位。
世界互聯網大會發布《世界互聯網發展報告2018》和《中國互聯網發展報告2018》，報告數據顯示，中國去年數字經濟總量達27.2萬億元人民幣，對GDP增長貢獻率達55%。
報告指出，去年全球數字經濟規模達12.9萬億美元，美國和中國位居全球前兩名。全球電子商務市場持續快速增長，交易額達2.3萬億美元，亞洲、拉丁美洲、中東、非洲等新興市場成為新的增長點。
報告亦提到，截至今年6月，中國4G用戶滲透率進入全球前5名，5G研發進入全球領先梯隊，電子商務市場規模位居全球首位。
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