國際財經

周三(11月7日)備受關注的美國中期選舉結果出爐，民主黨獲得眾議院多數席位，而共和黨人則保住參議院，並於參議院席位稍有增加，該結果符合市場預期，美滙指數在結果出爐後曾一度下探至逾2周新低95.66，拖累美元/加元從日內高位1.3156一度大跌逾100點至1.3053，但當晚美國能源資訊局(EIA)公布的數據顯示，上周美國原油庫存大幅增加578萬桶，遠高於預期162萬桶，拖累紐約期油連續第8日錄得下挫，推動美元/加元收復1.3100關口。

事實上，油價近期持續下跌主要受美國對伊朗制裁的放寬所影響，由於美國宣布暫時允許8個國家和地區在制裁重啟後繼續購買伊朗石油，該舉措令市場對原油供應短缺憂慮情緒降溫。不過，周三(11月7日)兩名石油出口國組織(OPEC)消息人士表示，不能排除OPEC與其盟友明年有可能重新減產，藉此避免出現供應過剩而打壓油價，而此前俄羅斯塔斯社(TASS)曾報道，俄羅斯與沙地已就2019年減產的可能性展開雙邊磋商，若OPEC成員國再度延長行動，中期內仍對油價起到支持作用。

不僅如此，周三(11月7日)公布的加拿大10月IVEY季調後製造業採購經理指數(PMI)上升至61.8，大幅好於前值50.4，該數據進一步脫離50.0位置，顯示加拿大製造業總體擴張，加之美國方面在民主黨奪得眾議院後，市場普遍預期將重啟對特朗普「通俄門」調查，若特朗普再度被削弱其手上權力令美滙指數承壓，料將為美元/加元提供進一步下行動力。

技術分析方面，美元/加元自10月1日跌至4個月低位1.2780見底以來輾轉回升，在日線圖形成上升通道，儘管滙價在周三因美國中期選舉及油價的消息而劇烈波動，但目前仍可企穩日線圖上升通道底部1.3080-1.3100區域之上。投資者應重點關注美國聯儲局在周五(11月9日)凌晨3點公布的議息決定和會後聲明，儘管目前市場普遍預期聯儲局將維持利率不變，但若會後聲明顯示聯儲局加息進程有放緩傾向，美元/加元有望跌破1.3080-1.3100，並進一步下探1.3000整數關口甚至1.2930水平，否則滙價仍將有機會再度挑戰1.3160甚至1.3200水平。

策略方面，我們根據11月2日策略已於1.3130沽出美元/加元(下望1.2930，升穿1.3170止損)，並於1.3070提早平倉，獲利60點。短期內待美元/加元反彈至1.3200-1.3230區域沽出，下望1.3080，升穿1.3250止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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