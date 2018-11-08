國際財經

美國中期選舉塵埃落定後，市場焦點轉向聯儲局明日凌晨公布的議息結果及會後聲明，以從中獲得利率政策走向的啟示，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時45分，英國富時100指數報7121點，升4點或0.06%；德國DAX指數報11554點，跌24點或0.21%；法國CAC 40指數報5129點，跌8點或0.16%；意大利富時MIB指數報19447點，跌93點或0.48%。

道指期貨暫報26097點，跌41點。

數據方面，歐盟調低明年歐羅區國內生產總值(GDP)增長預測至1.9%，但維持今年增長預測2.1%，料2020年增長1.7%。同時，調高今明兩年CPI預測至1.8%，此前預期為1.7%，預期2020年為1.6%。歐洲央行(ECB)亦發表經濟報告稱，由於貿易限制措施，全球經濟將面臨下行風險。

美國稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預料將減少1000人至21.3萬人。

有報道指英國首相文翠珊要求歐盟給予更多時間，讓脫歐協議在英國國會通過。愛爾蘭總理瓦拉德卡(Leo Varadkar)指出，英國必須有序脫歐，歐盟必須達成合適的脫歐協議。歐盟談判首席代表巴尼耶(Michel Barnier)則稱，英國脫歐時間已迫在眉捷。

油價回穩，紐約原油期貨現時每桶報62.15美元，升0.48美元或0.76%；倫敦布蘭特期油報72.72美元，升0.65美元或0.9%。